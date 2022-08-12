В Херсонской области ночь была неспокойная. Оккупанты провели серию задержаний и обысков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram. По его словам, задержания производились в "стиле 30-х" "Для людей гораздо страшнее звуков "прилетов" шум двигателя "Урала", брань с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз", — написал Соболевский. Он также сообщил, что ночью звучала воздушная тревога и были слышны взрывы в районе Новой Каховки. Отметим, российские военные продолжают оказывать давление на украинцев на временно оккупированных территориях. Как недавно рассказали в украинской разведке, в Херсонской области усиливается прессинг местного населения на блокпостах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.