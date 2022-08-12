Вооруженный мужчина пытался проникнуть в зону осмотра посетителей местного отделения ФБР, однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый скрылся на машине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Сотрудники ФБР вместе с дорожным патрулем штата Огайо и местной полицией организовали погоню, в результате которой в течение нескольких часов они преследовали подозреваемого, пока он не остановился. Переговоры о сдаче провалились после того, как подозреваемый получил оружие и направил его на правоохранителей — он был застрелен одним из сотрудников. У погибшего, опознанного как Рики Шиффер, изъяли гвоздодер и винтовку AR-15. В настоящее время следствие выясняет, причастен ли Шиффер к любой экстремистской группировке, в частности, к тем, которые подозреваются в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Напомним, ФБР вдвое увеличило количество потенциальных дел о терроризме внутри США. Поэтому бюро более чем вдвое увеличило свой штат людей, работающих по вопросу борьбы с терроризмом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.