Российские войска в очередной раз подвергли обстрелу город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко в Telegram. Жителей призвали оставаться в укрытиях. "Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении. Напомним, вчера российские войска ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где находилось 120 "прилетов" и еще ряд районов. Ранее оккупанты открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 – пострадали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.