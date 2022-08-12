В Украине сегодня, 12 августа, по всем областям будет дождливая погода. При этом местами ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных и Житомирской областях умеренные, местами дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+19, днем +25+28 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +23+29; в восточных областях ночью +18+22, днем +27+33 градуса; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +16+20, днем +25+27 градусов. Погода в столице Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +16+18, а днем +23+25. Напомним, ранее синоптики говорили, что погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.