Сегодня, 13 августа, погода в Украине будет влажной, большую часть областей покроют ливни с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня практически во всех регионах страны прогнозируются дожди, на западе – ливни. Кроме того, ожидаются грозы и шквалы. Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+18, днем +25+27 градусов; на западе ночью +13+15 градусов, а днем +22+26; в восточных областях ночью +19+21, днем +33+35 градуса; на юге страны ночью +20+22 градуса, а днем +29+31; в центральных областях ночью +16+18, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве В столице днем и ночью прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный, до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17+19, а днем +26+28 градусов. Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.