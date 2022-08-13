Украинские партизаны, вероятно, нацелились на ликвидацию российских оккупационных "чиновников" и коллаборационистов, чтобы сорвать проведение "псевдореферендумов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Украинский центр сопротивления сообщил, что 12 августа в Мелитополе партизаны обстреляли главу местного избирательного штаба партии "Единая Россия", который вскоре был госпитализирован в невыясненном состоянии. Также в оккупированном Старобельске Луганской области партизаны взорвали заминированный автомобиль неназванного начальника МРЭО. Украинский центр стратегических коммуникаций предупредил, что движение сопротивления внимательно следит за коллаборационистами, знает каждого в лицо и никого не оставит без должного внимания. Страх перед активностью украинских партизан вполне мог повлиять на поведение оккупационных сил. Так, в результате возросшей паники оккупанты в населенном пункте Старый Крым недалеко от Мариуполя сбили российский вертолет. Напомним, ранее гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о воссоединении региона с Россией". А в Херсонской области оккупанты решили "покупать" голоса местных для "референдума". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.