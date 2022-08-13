Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН. Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, который был временно предоставлен Международной морской организацией в качестве временного координатора. Абдулла имеет более чем 30-летний опыт работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе (ВПП). С 2009 по июнь 2022 года он занимал должности заместителя исполнительного директора и главного операционного директора КПН, где руководил ее гуманитарными операциями по всему миру. Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды. Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар по реактивным системам залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.