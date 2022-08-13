Чтобы будущие урожаи не переставали радовать, опытные огородники соблюдают правила по уходу за почвой после сбора плодов, обновляют и обогащают его для последующих посевов. Для этого можно использовать особую эффективную смесь. "Рецепт" ее приготовления и методы применения описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Как приготовить смесь для обработки почвы после сбора урожая Знатоки огородного дела советуют кислоту, которая считается более эффективным методом обеззараживания почвы, чем другие окислители. Для ее приготовления следует: в емкости смешать 1 литр 9% уксуса и 200 миллилитров 3% перекиси водорода; оставить полученную смесь в темном месте на 7-10 дней, чтобы она настоялась. Способ применения 1 стакан смеси следует развести на ведро воды; таким составом можно обработать почву в теплице, на грядке; обработка через полив или опрыскивание осуществляется с пульверизатора. На что обратить внимание при использовании знатоки огородники рекомендуют перед обработкой позаботиться о защите металлических конструкций самой теплицы; после обработки следует тщательно промыть используемую емкость. Обработка таким методом поверхности грунта теплицы, ее конструкций, обработка в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особенно подверженных болезням, а также стволов и ветвей деревьев, этим раствором позволит намного легче избавиться от избытка инфекций. Напомним, перед этим мы писали, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета и публиковали посевной календарь на август 2022 года. А также рассказывали, какие эффективные способы помогут избавиться от улиток в саду и огороде.