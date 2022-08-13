Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предлагает предоставить компании PG&E государственный заем в размере 1,4 млрд долларов для продления срока службы атомной электростанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Это предложение является последним в серии шагов, которые Калифорния предприняла в этом году, чтобы пересмотреть свое решение 2016 О выводе из эксплуатации Электростанции Diablo Canyon. Согласно предложению Ньюсома, регулирующий орган штата отложит вывод Diablo Canyon до 2030-2035 годов. Продолжение может потребовать принятия регулирующих мер со стороны агентств, включая совет штата по контролю за водными ресурсами. Предлагаемый законопроект также позволит предоставить ссуду в размере до 1,4 миллиарда долларов владельцу Diablo Canyon, компании PG&E, для покрытия расходов на повторное лицензирование. Текущие федеральные лицензии Diablo Canyon заканчиваются в 2024 и 2025 годах. Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на российские обстрелы по территории Запорожской АЭС. В частности, он призвал демилитаризовать периметр вокруг станции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.