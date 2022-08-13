Ночью 13 августа русские войска обстреляли Харьков. Поврежден центр, Немышлянский и Слободской районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова. Сообщается, что пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечены несколько троллейбусов. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате ночных обстрелов нет. Как сообщалось ранее, 12 августа россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах – Слободском, Киевском и Новобаварском. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.