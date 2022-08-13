Оккупационные "власти" в Мариуполе продолжали подготовку к показательным процессам и возможным расстрелам украинских военнопленных защитников "Азовстали". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. По оценке ISW, оккупанты спешат превратить Мариупольскую филармонию в тюрьму и построить специальный "бункер" с обставленными клетками коридорами для приема заключенных. Суд может состояться 24 августа. Главное управление военной разведки Украины ранее распространило заявление от имени сил безопасности и обороны Украины, в котором призвало весь цивилизованный мир не допустить объявленный суд над украинскими защитниками в Мариуполе. Напомним, россияне хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, в День независимости Украины. Оккупанты уже расположили тюремные клетки на сцене Мариупольской филармонии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.