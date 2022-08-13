13 августа церковный праздник в честь святого Евдокима Каппадокиянина. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – читайте в материале Styler. Святой есть покровитель, молитвенник перед Богом семейного очага. За время своей жизни дал обед целомудрию и безбрачию, заботился о сиротах, вдовах, защищал обиженных, при этом справедливо судил людей. По легенде, в его 33 года Господь призвал Евдокима к себе. Тот решил умереть в одиночестве, а позже у его гроба стали происходить чудесные исцеления. Эту дату в народе называли Евдокимово заглавие. Уже созревала репа. Из нее пекли пироги, делали квас и варили кашу. Репу обычно ели в вареном, пареном и даже печеном виде. Еще до этой даты созревали главные овощи: огурцы, помидоры, кабачки. Наши предки полагали, что 14 августа нужно обязательно идти работать на поле. Приметы на 13 августа Лес покрыт туманом – пора идти за грибами. Пчелы с утра в поле полетели – к хорошей погоде. Ветер обещает снежную зиму. Утренний туман быстро рассеивается – к ясной и сухой погоде. Что нельзя делать в этот день Сегодня не стоит совершать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день. В этот день не стоит ссориться дома, ехать в путешествие или командировку. Также нельзя выбрасывать остатки со стола. У кого именины в этот день 13 августа День Ангела празднуют Антон, Геласий, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Иулитта (Улита), Степан, Тимон. Раньше мы писали, когда будем отмечать Три Спаса, что нужно успеть сделать к праздникам. Также читайте о лучших рецептах к Медовому Спасу.