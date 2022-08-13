Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter. "Россия и ее муртады обязаны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе права и защиту военнопленных", — заявил Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты озабочены сообщениями о том, что гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии были предъявлены обвинения так называемым "властям ДНР". Напомним, накануне появилась информация, что в "Верховном суде ДНР" продолжается фейковое судилище над пленными бойцами украинского подразделения "Медведи". В ближайшее время военным объявят "приговор", который может оказаться расстрелом по "местным законам". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.