США ввели новый экспортный контроль технологий для производства полупроводников и газотурбинных двигателей, которые имеют решающее значение для их национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Технологические достижения, позволяющие таким технологиям, как полупроводники и двигатели, работать быстрее, эффективнее, дольше и в более тяжелых условиях могут изменить правила игры как в коммерческом, так и в военном контексте", — заявил заместитель Министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес. Элементы управления включают в себя ECAD, категорию программных инструментов, используемых для проверки интегральных микросхем или печатных плат. Ранее в ходе пресс-конференции в Литве глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации, однако напомнил России о пятой статье Альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех. Остин 8 августа обсудил с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.