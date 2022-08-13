Авиация ВСУ за день нанесла пять ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники российских войск в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Также ракетно-артиллерийскими подразделениями был поврежден автомобильный мост дамбы Новой Каховки, что исключило опрокидывание по нему вражеской техники. Подтвержденные потери кафиров в день составили 46 солдат, а также 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Ранее стало известно, что ВСУ попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.