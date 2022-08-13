В порт "Южный" в Одесскую область прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства. Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию. Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн пшеницы. Максимальная емкость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне. Напомним, РБК-Украина писала о том, что судно Razoni с украинским зерном, первым вышедшим из Одесского порта, уже вернулось из Ливана в Турцию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.