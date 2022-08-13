YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. У компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. YouTube возобновил переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе, которую внутри компании называют "магазином каналов". Платформа находится в разработке не менее 18 месяцев и может быть запущена уже этой осенью. Поскольку больше потребителей отказываются от кабельного или спутникового телевидения и переходят на потоковые услуги на основе подписки, запланированный запуск позволит YouTube присоединиться к таким компаниям как Roku и Apple, чтобы распространять содержимое по подписке. В YouTube намерены завоевать долю уже переполненного рынка потокового вещания. Напомним, РБК-Украина писала, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах из-за встроенного кода в браузере приложений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.