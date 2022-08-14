Российские резервисты и члены "добровольческих" отрядов сообщают, что российские власти не выплатили ранее обещанные денежные средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Сообщается, что российские власти назначали новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше, не снабжали солдат достаточным количеством пищи, боеприпасов или сигарет, не обеспечивали похорон солдат-добровольцев, погибших в бою, и оставляли солдат в отдаленных районах России без транспорта домой по истечении срока их контрактов. Несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками. Между тем, российские чиновники отправили контрактников, которые отказываются воевать после их отправки в Украину, в специальные лагеря. Места временного заключения находятся в Попасной и Брянке Луганской области. Напомним, ранее в России заговорили о том, что оккупационные войска в Украине могут оказаться в "очень драматическом положении до конца лета". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.