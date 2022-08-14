Французские пожарные остановили распространение огромного пожара на юго-западе Франции, что позволило властям снова открыть участок шоссе и разрешить тысячам жителей региона вернуться в свои дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Подкрепление со всей Европы помогло местным пожарным справиться с огнем, который со вторника бушевал в регионе Жиронда и заставил 10 тысяч человек эвакуироваться из своих домов. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году во Франции сгорело более 60 тысяч гектаров насаждений, что в шесть раз больше, чем в среднем за весь 2006-2021 годы. Напомним, лесной пожар на Закарпатье длился около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 га. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.