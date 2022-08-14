Российские оккупанты попытались провести штурмовые действия в направлении поселка Лозовое в Херсонской области. Попытки врага успеха не имели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Захватчики также нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. В результате этих атак противника ни один украинский военный не пострадал. "Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потери и разрушения не зафиксированы", — отметили в ОК "Юг". Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. По словам главы государства, наши воины не теряют ни дня, уменьшая потенциал оккупантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.