Главы Палаты представителей Кэролин Мэлони и Адам Шифф призвали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс оценить ущерб от хранения Дональдом Трампом секретных документов в своем имении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. "Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу. Этот вопрос требует детального анализа в дополнение к расследованию со стороны правоохранительных органов», — говорится в письме представителей Конгресса США. Ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как вполне секретная и предназначалась для доступа только в специальных государственных учреждениях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.