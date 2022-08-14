В Черном море сейчас находятся два российских судна с "Калибрами". На боевом дежурстве также один большой десантный корабль кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинские военные отметили, что враг держит наготове к применению 16 высокоточных крылатых ракет. "Учитывая, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии столкновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметили в ОК "Юг". Кроме этого, призывали соблюдать правила двух стен и не подвергать себя опасности на побережье или в прибрежных водах. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. К слову, советник главы ОП Алексей Арестович проинформировал, что 13 августа ВСУ нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.