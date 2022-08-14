ВСУ, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. Следовательно, оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонных операций, из-за понтонных переправ или воздуха нецелесообразна, если невозможна. "Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать РФ восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, лишатся способности защищаться даже от ограниченных украинских контратак", — объясняют в ISW. В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии кафиров, связанные с нарушением наземных линий связи: нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области; брошенная российская техника; снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян; возможно, участились случаи воровства со стороны россиян; участились сообщения русских солдат о нехватке снабжения; увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками; отсутствие новой тяжелой техники, доставленной западнее Херсонской области. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.