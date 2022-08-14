В аэропортах Германии застряло десять российских самолетов. Среди заблокированных машин – "Русланы", Boeing и Airbus. Десять российских самолетов заблокированы в немецких аэропортах из-за санкций, введенных правительством ФРГ после 24 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Самолеты не могут покинуть страну из-за санкций. ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, спустя три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Среди заблокированных самолетов-три Ан – 124 "Руслан", припаркованных в Лейпциге, в Кельне-Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте — Хани-Boeing 747, в Бадене — Бадене-Cessna 7 Embraer ERJ-135bj Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. В Мюнхене застрял Airbus A320. Напомним, в июне вступили в силу санкции против трех крупных российских банков – Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Они были отключены от системы SWIFT. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.