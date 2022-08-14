Немецкие граждане получат помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Государство обещает, что никто не останется наедине с проблемами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в аудиопрограмме Kanzler Kompakt. "Этот год принесет большие вызовы. Вызовы, которые являются результатом войны, которую Россия развязала против Украины. Вызовы, существующие для энергетической безопасности нашей страны. И, конечно, вызовы, связанные с ростом цен", — сказал политик. Шольц заверил, что немецкое правительство подготовилось, чтобы страна могла это пережить и оставаться сплоченной. В частности, рассказал о: строительство терминалов для сжиженного газа; перезапуск выведенных из эксплуатации угольных электростанций; рассмотрение вопроса о целесообразности продления на время работы трех АЭС, которые ранее планировали вывести из эксплуатации. Также канцлер отметил, что для помощи населению запустили два больших пакета на 30 миллиардов евро. Кроме того, он заверил, что на этом Германия не остановится и никого не оставят наедине с проблемами. Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно снизил поставки газа. Однако в Берлине даже на фоне кризиса исключили возможность запуска трубопровода "Северный поток-2". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.