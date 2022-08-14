В Афганистане обильные дожди привели к наводнениям в трех провинциях. Жертвами стихии стал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. От мощных осадков пострадали многие деревни и поселки, принадлежащие к провинциям Логар, Вардак и Хост, расположенным в восточных и центральных районах страны. Среди погибших местных жителей есть женщины и дети. Отмечается также, что еще многие люди получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, стихийная беда разрушила сотни жилых домов и уничтожила большие площади сельскохозяйственных угодий и десятки садов. Напомним, в восточной части американского штата Кентукки по меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений. Ранее мы писали, что власти Сиднея издали указ об эвакуации тысяч жителей после того, как непрерывные дожди затопили нескольких пригородов крупнейшего города Австралии.