Оккупанты могут изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание ВСУ от контрнаступательных действий на юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Войска РФ, вероятно, свернули наступательные действия к востоку от Северска и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов. Однако с 11 августа российские силы увеличили количество ограниченных наземных атак в Северском районе. Эти удары наряду с продолжающимися атаками в направлении Бахмута могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск, отодвинув внимание командования от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода. в контрнаступление. Российские силы могут надеяться сместить тактический фокус с юга, чтобы снизить давление на свои собственные операции. Напомним, 12 августа украинские военные ликвидировали еще 200 кафиров. Всего, по данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.