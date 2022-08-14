В Украине сегодня, 14 августа, ожидаются дожди на западе. При этом днем столбики термометров достигнут +36 на востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в течение суток будет дождь на западе. Небольшие осадки ожидаются в Винницкой и частично южных областях. На остальных территориях страны будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +17+22, днем +27+30 градусов; на западе ночью +14+17 градусов, а днем +23+30; в восточных областях ночью +20+24, днем +32+36 градусов; на юге страны ночью +18+21 градус, а днем +28+33; в центральных областях ночью +17+21, днем +27+32 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков. Столбики термометров в ночное время покажут +18+20 градусов, а днем +28+30. Ветер восточный, 7-12 м/с. Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.