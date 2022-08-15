Число погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло пяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении. 56 пострадали, 16 человек числятся пропавшими без вести. В МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра продолжается. Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". По состоянию на вечер воскресенья было известно о двух погибших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.