Белокрылка капустная хоть и имеет особое пристрастие к овощу, в честь которого получила название, но также в летний период насекомое можно наблюдать и на посевах огурцов, перца, баклажанов, томатов и т.д. Для борьбы с этим вредителем огородники часто заместо инсектицида используют народные методы. Действенный метод против белокрылки безо всякой химии описан в Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Как избавиться от белокрылки капустной — народный способ Опытные огородники могут приготовить "нехитрый" раствор на основе пищевой соды по этому рецепту: на 5 литров воды следует добавить 1 столовую ложку пищевой соды, туда же добавляем и 1 столовую ложку перекиси водорода 3%, и закрепляем таким ингредиентом, как йод – 1 чайная ложка. Полученным раствором следует обрызгивать листья капусты снизу листа, с обратной стороны, где есть белокрылка. Эффект от такого проверенного метода должен вас обрадовать. Признаки поражения овощей белокрылкой Насекомое очень маленькое по размеру (1,5 – 5 миллиметров), беленькое, обычно с желтоватым оттенком, внешне похоже на обычную моль. Выявить вредителя достаточно просто. При прикосновении к пораженному растению мошки разлетаются, но важно обращать внимание и на личинки, которые белокрылка откладывает. Они совсем маленькие, овальной формы, зелено-прозрачного цвета. Добавим, что самка белокрылки за сезон способна отложить до 150 яиц. Зараженные листья растения на своей поверхности имеют пятна белого налета. Сам вредитель прячется на оборотной стороне листа. Если вы заметили пожелтевшие листья, готовые вот-вот отпасть, то это тоже свидетельствует о работе белокрылки. Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в горшок комнатного растения во избежание вредителей. А также перед этим называли эффективные способы, которые помогут избавиться от улиток в саду и огороде.