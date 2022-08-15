В Украине сегодня, 15 августа, почти по всей территории ожидаются дожди. Лишь днем на востоке осадки не прогнозируются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня местами кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях днем без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Местами до +36 градусов жары. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+19, днем +26+29 градусов; на западе ночью +14+18 градусов, а днем +24+31; в восточных областях ночью +18+21, днем +33+36 градусов; на юге страны ночью +17+21 градус, а днем +27+34; в центральных областях ночью +16+20, днем +26+31 градус. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометра ночью составят +18+20 градусов, а днем +26+28.