Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. К счастью, жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, что враг атаковал около 02:50 часов. "Был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", – рассказал Терехов. По его словам, информации о погибших или раненых нет. Напомним, россияне ночью 15 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.