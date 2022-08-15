Новая Зеландия направит пакет военной помощи Украине. О ее размере в понедельник, 15 августа, объявят министр обороны страны Пенни Энаре и главнокомандующий Силами обороны маршал авиации Кевин Шорт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald. Издание напоминает, что в феврале и марте 2022 года правительство Новой Зеландии объявило о выделении нескольких миллионов долларов гуманитарному фонду ООН для Украины и Агентству ООН по делам беженцев. Позже в марте была отправлена военная помощь на сумму 5 млн долларов, в состав которой вошли бронежилеты, шлемы и разгрузки. В апреле правительство страны направило в Европу на два месяца транспортный самолет C-130H Hercules и 50 человек вспомогательного персонала, а также выделило еще 13 миллионов долларов на военную, гуманитарную и юридическую поддержку. Отдельная группа специалистов по логистике Сил обороны из восьми человек также была направлена на поддержку Международного координационного центра помощи украинским беженцам в Германии. В мае до 30 военнослужащих сил обороны были отправлены в Соединенное Королевство для помощи в обучении украинских военнослужащих работе с легкими полевыми орудиями l119 калибра 105 мм. В июне было выделено еще 4,5 миллиона долларов на приобретение для украинской армии дополнительного нелетального оборудования и предметов снабжения, таких как аптечки. В мае министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении новых санкций в отношении российских политиков и оборонных структур, поддерживающих войну в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.