В Министерстве финансов рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна уплатить Фонду по долгам. Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко. "Вопрос суммы я не хочу озвучивать, потому что это некорректно. То, что хотим мы — это, конечно, очень хорошо. Но важнее то, что могут нам предоставить. Это вопрос компромиссов, договоренностей и вообще наличия программы", — отметил он. . По его словам, пока нет понимания, что это будет за программа, поэтому сложно сказать, какие будут условия. Не исключено, что это может быть приложение без условий. "Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто о средствах. Это еще и о сигнале вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером", — добавил Марченко. Он также напомнил об идее перечисления Украине квот специальных прав заимствований, распределенных в прошлом году МВФ между странами по борьбе с экономическими последствиями пандемии. Впрочем, из-за определенных технических сложностей, по словам министра, с точки зрения имплементации пока нет реальных шагов. Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко говорил, что надеется на соглашение с МВФ на 15-20 млрд долларов, которое желательно должно заработать уже в ноябре. Между тем, у президента Владимира Зеленского отмечают, что даже программа на 5 млрд долларов поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация в стране под контролем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.