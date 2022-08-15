Правительство Австралии одобрило решение о создании первой морской ветровой зоны у побережья Гипсленда. Старт проекта намечен на 2025 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnet. Следовательно, предусмотрено строительство до 200 ветряков, ближайший из которых будет располагаться в 7 километрах от береговой линии. "У нас есть одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует за день", — сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн. К слову, эти ветровые проекты призваны заполнить образовавшееся место после закрытия угольных электростанций в долине Латроб. Напомним, власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это новшество не распространяется на алкоголь, топливо и табак. Также Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн. долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.