Польская армия будет выводить постсоветскую технику и оснащаться самым современным вооружением. Таким образом, военные смогут обеспечить безопасность государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блашака, обнародованное "Польским радио". "Использовать и дальше постсоветскую технику уже невозможно. Мы выведем самолеты МиГ-29 и Су-22 в очень короткие сроки. Кроме американских F-16 и F-35, в польской авиации появятся южнокорейские учебно-боевые самолеты", — сказал чиновник. . Он заверил, что процесс укрепления вооруженных сил Польши прогрессирует. "Мы развиваем Войско Польское, создаем новые подразделения, оснащаем солдат современной техникой, усиливаем наши вооруженные силы, нашу авиацию. Я покупаю технику, проверенную в боях, которая гарантирует безопасность Польши", — добавил Блащак. Напомним, Польша отправила в Украину 18 гаубиц Krab. Позже в Генштабе показали, как ВСУ используют на фронте польские САУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.