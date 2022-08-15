Институт изучения войны выделяет шесть основных географических группировок русских войск и других подконтрольных России сил – ПВК и "ЛДНР". При этом подчеркивается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Северо-восток Харьковской области: "как минимум частично" войска Западного военного округа. Войск для большого наступления здесь недостаточно. Линия Изюм-Славянск: преимущественно "добровольческие" батальоны (неполные уже после начала полномасштабного вторжения), а также некоторые части Восточного военного округа. Поскольку "добровольческие" батальоны слабо обучены и в основном не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно, заключает ISW. Участок Северск-Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные некоторыми частями самопровозглашенных "республик". Командующим этим объединением ISW называет командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. На этом участке объявлена российским командованием "Оперативная пауза". Закончилась, войска возобновили попытки наступления. Бахмут: "ПВК Вагнера", а также отдельные части Западного военного округа и "ЛНР". Бойцы "Вагнера" принимали участие в большинстве недавних увлечений на этом участке, в частности, во взятии Углегорской ТЭС. Штаб "Вагнера" размещается, как сообщают, в Попасной в 40 км северо-восточнее Бахмута, именно этот объект подвергся обстрелу из HIMARS в воскресенье, как сообщали СМИ с обеих сторон. Авдеевка-Донецк: части "ДНР" Юг: здесь самая неоднородная группировка. Основу русских войск в Запорожской и Херсонской областях первоначально составляли части Южного и военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Сама эта неоднородность может представлять дополнительную сложность для русского командования. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.