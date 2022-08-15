Гороскоп с 15 по 21 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которые станут главными везунчиками на этой неделе. В деньгах, любви, финансах – счастье может прийти внезапно, вы даже оправиться не успеете. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Лев – главный везунчик недели По мнению астролога, Львы на этой неделе – любимцы Фортуны. Удача их ожидает во всем, особенно в вопросах юриспруденции, обучения, в решении вопросов, связанных с иностранцами. Однако нужно аккуратно инвестировать деньги. Особо не рискуйте чужими деньгами. Рыбы смогут подзаработать Астролог считает, что рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов. Но возникнет другая проблема: как быть с детьми и находиться на работе одновременно. Выход есть, эксперт советует вам обсудить вариант дистанционки, что поможет решить данную проблему. Рак встретит любовь Раки могут встретить в пути свою судьбу. Интересно, что это будет любовь с первого взгляда, но вы можете о ней так и не признаться. Кроме того, на этой неделе обратите внимание на инженерные коммуникации дома. Что-то может выйти из строя, будьте осторожны. Ранее астролог предоставила полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака на эту неделю. Раньше мы писали, какие знаки Зодиака считаются злейшими и даже опасными.