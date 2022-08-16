16 августа отмечают церковный праздник – день Антония Римлянина и Антона Вихровия. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – читайте в материале Styler. Народный праздник называется Антон Вихровой по двум причинам. Православная церковь отмечает память святого Новгородского Чудотворца преподобного Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. Вихревым праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри. Особенно смелые выходили сторожить такие вихри на перекрестках. Считалось, что внутри них скрывается нечистая сила. Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах успевало много малины. Какая погода 16 августа, такой и октябрь будет; Пошел дождь – велика вероятность того, что он задержится надолго; Вихри – к суровой зиме; Сильный холодный ветер – до морозной зимы, южный, теплый – до мягкой и снежной; Домашняя птица начала менять перья – рано придут холода. Что сегодня нельзя делать Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать дома. Нельзя лениться и отдаваться праздности. Не рекомендуется приступать к выяснению отношений. Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы. Раньше мы писали, какая будет погода в сентябре 2022 года в Украине. Также появился календарь праздников и выходных на первый месяц осени.