Число погибших в результате взрыва в торговом оптово-розничном центре (ТЦ) "Сурмалу" в столице Армении Ереване достигло 15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении. В ходе поисково-спасательных работ обнаружено 15 тел, из них шесть опознанных, девять идентифицировать пока не удалось. В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны. Пропавшими без вести числились 18 человек. На 15 августа в работах на месте участвовало 185 спасателей, были привлечены 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана. Напомним, 14 августа в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Вспыхнул пожар на складе пиротехники, часть здания обрушилась. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.