Погода в Украине во вторник, 16 августа, будет влажной. Во всех регионах ожидаются дожди с грозами и шквальным ветром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди покроют все области. В некоторых регионах возможен град и шквалы. На остальной территории будет умеренный северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха упадет всего на несколько градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +17+20, днем +25+27 градусов; на западе ночью +16+18 градусов, а днем +24+26; в восточных областях ночью +23+25, днем +30+34 градуса; на юге страны ночью +18+23 градуса, а днем +27+32; в центральных областях ночью +17+20, днем +23+27 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня днем и ночью ожидается дождь, иногда с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19+21, а днем +24+26 градусов. Напомним, ранее жители столицы и Киевской области предупредили о грозах 16 августа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.