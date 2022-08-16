Власти Ирана направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложения по возобновлению ядерного соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera. Содержание послания неизвестно. Утверждается, что ответ передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СПИД). Тегеран, как сообщается, ждет ответа от Брюсселя в течение двух дней. Ранее глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что у них есть технические возможности для создания ядерного оружия. В то же время указал, что такой задачи нет в повестке дня. Чиновник также добавил, что между Ираном и МАГАТЭ налажено конструктивное сотрудничество, "действующее без сбоев". К слову, пока неизвестно, каков ядерный потенциал Ирана. Напомним, в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создания Тегерана ядерного оружия. Ранее РБК-Украина писала, что Иран готов вернуться к ядерному соглашению 2015 года только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа стороны вышли из ядерного соглашения, и Иран начал производство оружейного урана.