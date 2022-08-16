Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что делегации Конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам Пекина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа. По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время". "Делегации Конгресса США совершали визиты на Тайвань в течение десятилетий и продолжат делать это", — сказал он. Напомним, в пятницу делегация Конгресса США прилетела с визитом в Тайвань. Политики планировали находиться на острове до 15 августа. В ходе визита американцы встретились с лидерами Тайваня. Делегацию США возглавлял сенатор Эд Марки (Демократическая партия). Как известно, приезд на Тайвань американской делегации во главе со Спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином. Новость о визите Пелоси была в топе во всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн-режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. На подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения на территории Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот. В результате ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и оставила безнаказанно Остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.