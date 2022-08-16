Американская компания Microsoft обнаружила хакерскую операцию Seaborgium, созданную в России и направленную на людей и организации в странах НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад компании. Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в некоторых странах. "С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, особенно США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", — отмечается в документе. При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и высшего образования. Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки происходили против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки. Напомним, в апреле Microsoft сообщила, что с 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны России. По данным компании, российские хакеры начали проводить масштабные кибероперации против Украины еще в марте 2021 года. Вероятно, это заложило основу для дальнейшего военного вторжения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.