Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Задело большинство районов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Игоря Терехова. Уточняется, что обстреляны были пять из девяти районов Харькова. По словам Терехова, такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. "Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", — говорится в сообщении. О пострадавших информации в настоящее время нет. "В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов дорог", — сообщил мэр. После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, а в Запорожье также слышали взрывы. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район. Напомним, что в понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три общины Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов. Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.