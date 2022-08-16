Новым законом о оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде (КЗоТ) вернули старую норму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX. Как отмечается в комментарии, из перечня статей, нормы которых не применяются в период действия военного положения, изменениями изъята статья 72 КЗоТ, регламентирующая компенсацию за работу в выходной день. "То есть работа в выходные дни должна компенсироваться, как и в мирное время, с согласия сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере в соответствии со статьей 107 КЗоТ", — пояснили в министерстве. В то же время, по новому закону пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем. "Для установления пятидневной или шестидневной рабочей недели в период военного положения больше не нужно решение военного командования вместе с военными администрациями (в случае их образования) или согласие первичной профсоюзной организации или согласование местного совета", — говорится в комментарии. Напомним, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.