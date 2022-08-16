Поездка делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения станет очень опасной. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC, об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам контроля за вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий. Дипломат таким образом прокомментировал заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что ООН могла бы посодействовать организации такой поездки. "В этом случае все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. В этом случае мы, российская сторона, никак не можем обеспечить их безопасность", – предупредил он. Украина неоднократно утверждала – и никто, кроме России, с ней в этом не спорит, – что российские войска, удерживающие Запорожскую АЭС, сами обстреливают ее, с тем чтобы потом обвинять в этом украинскую армию. В то же время Минобороны РФ "анонсировало" масштабные провокации возле ЗАЭС. В их подготовке традиционно обвинило ВСУ. В ведомстве утверждают, что в Никополь якобы опрокинули отдельный полк украинских войск радиационной, химической и биологической защиты. Напомним, ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали РФ немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. ЕС также призвал демилитаризировать территорию ЗАЭС. Кроме того, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.