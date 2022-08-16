В рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокированы российские активы на сумму более 413 млн. канадских долларов (около 320 млн. долларов США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". В канадской конной полиции подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные. "С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России", — говорится в сообщении. Напомним, Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств России, замороженных на Западе после вторжения в Украину. Это может произойти через 7-8 месяцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.