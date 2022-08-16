В русских оккупационных силах произошел раскол. Боевики "ЛНР" отказывают воевать за "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что боевики ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Ключевые выводы аналитиков института: Видео, на котором военнослужащие так называемой ЛНР отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами. Русские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска. Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута. Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка. Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова. Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС. Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы. Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России. Напомним, Институт изучения войны выделил шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил – ПИК и "ЛДНР". Ни одна из этих группировок не однородна по своему составу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.