Гороскоп на неделю с 16 по 21 августа 2022 года расскажет, кому из знаков Зодиака может сильно повезти с финансами в этот период. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен О финансовой сфере можно не беспокоиться, в том случае если вы уже определили для себя четкий план заработка. Вас может кто-нибудь задеть среди коллег. У Овнов будет насыщенная неделя в плане отношений. Поэтому у некоторых Овнов может испортиться репутация на этой почве. Дева У вас, возможно, появится дополнительный источник доходов. При этом Девам нежелательно начинать судебные дела. Так же вас могут неожиданно отправить в командировку, в которую вы очень не захотите ехать. Рыбы Рыбы найдут новый источник подработки и получения дополнительных доходов. Но вы станете с проблемой лицом к лицу: как быть с детьми и находиться на работе одновременно. Вы можете обсудить вариант дистанционки, что поможет решить данную проблему. Раньше мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными. Также астролог поделилась гороскопом на неделю для всех знаков Зодиака.